İtalya'da, dün 11 bin 705 günlük vaka ile salgında zirvenin görülmesi sonrasında Başbakan Giuseppe Conte'nin açıkladığı son tedbirlerden olan belediye başkanlarına şehirlerinde kalabalık oluşabilecek yerleri 21.00’den sonra kapatma yetkisi, kamuoyunda "sorumluluktan kaçma ve başkasına yıkma" tartışması başlattı.

Bari kentinin Belediye Başkanı ve Ulusal Belediyeler Birliği (ANCI) Başkanı Antonio Decaro, bir radyo programında, "Hükümet, sokağa çıkma yasağının sorumluluğunu belediye başkanlarının üstüne kaydırmak istedi. Belediye başkanlarının cadde ve meydanları gece hayatına kapatanlar olması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Torino Belediye Başkanı Chiara Appendino da cadde, sokak ve meydanları kapatmanın tek başına yerel yönetimlerin işi olmayacağını savundu.

Başbakan Conte ise belediye başkanlarının eleştirilerine bu akşam bütçeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında değinerek, söz konusu tedbirlerin belediye başkanlarıyla istişare edilerek kararlaştırıldığını, onların da bu kararlar alınırken hemfikir olduğunu aktararak yanıt verdi.

Conte, dün tedbirleri açıklarken, yeni salgın dalgasıyla yeni bir stratejiyle mücadele etmeleri gerektiğini ve ekonomiyi de korumak zorunda olduklarını ifade etmişti.



