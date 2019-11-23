İtalya erkekler voleybol ligi maçları Spor Smart ekranlarında

İtalya erkekler voleybol ligi SuperLega Credem Banca ve kadınlar voleybol ligi Lega Pallavolo Serie A Femminile heyecanı hafta sonu boyunca canlı yayınlarla D Smart 77. kanal Spor Smart ekranlarında olacak.

23 Kasım 2019, Cumartesi 15:34
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İtalya erkekler voleybol ligi maçları Spor Smart ekranlarında

İtalya erkekler voleybol ligi SuperLega Credem Banca ve kadınlar voleybol ligi Lega Pallavolo Serie A Femminile heyecanı hafta sonu boyunca canlı yayınlarla D Smart 77. kanal Spor Smart ekranlarında olacak. Maç programı şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi 20.00

Kioene Padova – Top Volley Latina (Canlı)

23 Kasım Cumartesi 22.30

Unet E-Work Busto Arsizio - Bosca S.Bernardo Cuneo (Canlı)

24 Kasım Pazar 20.00

Leo Shoes Modena - Itas Trentino (Canlı)

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