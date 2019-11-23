İtalya erkekler voleybol ligi maçları Spor Smart ekranlarında
İtalya erkekler voleybol ligi SuperLega Credem Banca ve kadınlar voleybol ligi Lega Pallavolo Serie A Femminile heyecanı hafta sonu boyunca canlı yayınlarla D Smart 77. kanal Spor Smart ekranlarında olacak.
İtalya erkekler voleybol ligi SuperLega Credem Banca ve kadınlar voleybol ligi Lega Pallavolo Serie A Femminile heyecanı hafta sonu boyunca canlı yayınlarla D Smart 77. kanal Spor Smart ekranlarında olacak. Maç programı şu şekilde:
23 Kasım Cumartesi 20.00
Kioene Padova – Top Volley Latina (Canlı)
23 Kasım Cumartesi 22.30
Unet E-Work Busto Arsizio - Bosca S.Bernardo Cuneo (Canlı)
24 Kasım Pazar 20.00
Leo Shoes Modena - Itas Trentino (Canlı)