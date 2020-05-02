Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeyrek finalller sırasında ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran’dan itibaren devam edecek. Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da Temmuz ayında yapılacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere İsveç Birinci Futbol Ligi ve İkinci Futbol Ligi’nin 14 Haziran’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.