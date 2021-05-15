İsveçli Ibrahimovic, EURO 2020'de olmayacak
Milan'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber geldi. İsveç Futbol Federasyonu, 39 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle EURO 2020 kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.
İsveç, Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun olarak katılacak.
İsveç Futbol Federasyonu, resmi twitter hesabı üzerinden 39 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle EURO 2020 kadrosunda yer alamayacağını duyurdu. Ibrahimovic, Nisan ayında 5 yıl aranın ardından İsveç Milli Takımı'na geri döndüğünü açıklamıştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1393559009819561986