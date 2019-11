Son yıllarda hem Kuzey Avrupa hem de Türkiye'de sıklıkla tercih edilen İsveç diyeti aynı zamanda şok diyeti grubunda yer almaktadır Şok diyetleri son derece kısa sürelerde hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini olanaklı hale getiriyor. Uygulaması son derece kolaydır. Son zamanlarda İsveç diyeti yapanlar ve sonuçlarından memnun kalanların sayısı hızla artıyor.

İsveç diyeti nasıl yapılıyor?

Özellikle yeni haberdar olanlar tarafından İsveç diyeti nasıl yapılır sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Öncelikli olarak bir beslenme uzmanı ya da diyetisyen ile randevu alınması öneriliyor. Aynı zamanda genel bir sağlık taramasından geçilmeli ve bu diyetin yapılmasına engel olacak herhangi bir hastalığın olup olmadığına bakılmalıdır. Toplam süresi 13 ile 18 gün arasında değişkenlik gösterebilir. Bir aydan daha kısa bir sürede bu diyet sayesinde etkili sonuçlar almak mümkündür. Sadece iki haftada 8 - 9 kilo verenlerin sayısı da bir hayli fazladır.

İsveç diyeti yaparken herhangi bir spor ya da aktivite de gerekli görülmüyor. Herhangi bir ilaç takviyesine de gerek duyulmamaktadır. Örnek menüler incelenebilir ya da diyetisyenin yönlendirmeleriyle İsveç diyetine en kısa zamanda başlanabilir.

İsveç diyeti örnek menüleri

Ön bilgi vermesi açısından İsveç diyeti örnek menü seçenekleri incelenebilir. Bu menüler içerisinde özellikle protein ve kalsiyum açısından zengin olan yiyecekler bulunuyor.

1- Yumurta: Yumurta, halihazırda sunulan ve tavsiye edilen İsveç diyet listelerinin vazgeçilmez öğünlerinin başında gelmektedir. Özellikle haftanın 3- 4 günü kahvaltılarda hem sarısı hem de beyazı tüketilmelidir. Vitamin ve protein değerini kaybetmemesi açısından az pişmiş (rafadan) tercih edilmelidir. Tamamen tercihe bağlı olarak yumurta sarıları bazı öğünlerde çiğ olarak tüketilebilir. Çip olarak tüketilen yumurta sarıları sindirimin çok daha hızlı olmasını sağlayarak kilo kaybını hızlandırır.

2- Et: Birçok farklı diyet programında et ve et ürünleri en aza indirgense de söz konusu İsveç diyetlerinde böyle bir sınırlama bulunmuyor. Bazı diyetlerde ise kırmızı ve beyaz et ayrımı bulunmaktadır. Ancak Kuzey Avrupa çıkışlı bu diyetin örnek menülerin hem tavuk eti (beyaz et) hem de dana eti (kırmızı et) seçenekleri mevcuttur.

Etler hazırlanırken kendi yağıyla pişirilmesine özen gösterilmemelidir. Yanında ekmek tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Bilindiği üzere kızartma her açıdan zararlı bulunan bir pişirme yöntemidir. Bununla birlikte közleme de aynı oranda zarar içeriyor. Bunun için tavuk ve dana etleri fırınlarda pişirilmeli ya da buğulama yöntemiyle hazırlanmalıdır. Haftanın en az 1 en fazla 3 günü et yenebilir.

3- Tüm süt ürünleri: İsveç diyeti protein ihtiyacının kalsiyum açısından zengin olan besinlerle alınmasını destekliyor. Bu nedenle tüm süt ürünleri aşırı kaçılmamak şartıyla istenildiği kadar tüketilebilir. Kahvaltılarda yarım yağlı keçi ve koyun peynirleri tüketilebilir. Bununla birlikte sindirimi çok daha kolay olduğu için laktozsuz süt tüketimine ağırlık verilebilir.

İsveç diyeti listeleri ve örnek yiyecekler

Kişiden kişiye değişmek üzere her İsveç diyeti listesi farklı yiyecek gruplarını bünyesinde barındırabilir. Bunun için kişilerin yağ ve kas endeksleri ölçülmekte, aynı zamanda tansiyon ve kötü kolesterol gibi genel sağlığı etkileyen bilgileri de incelenmektedir.

1- Sebze ağırlıklı beslenme: İsveç diyetine başlayan sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterdikleri takdirde sadece iki hata içerisinde 10 kiloya yakın kilo verebilirler. Mantar, brokoli ve ıspanak gibi sebzeler başta olmak üzere her çeşit sebze haftanın her günü özellikle akşam yemeklerinde tüketilebilir.

2- Öğün aralarında kuru yemiş: Bu özel diyette öğün araları için badem, ceviz ve fıstık gibi kuru yemişler önerilmektedir. Aynı zamanda magnezyum açısından zengin olan kabak çekirdekleri de öğle ve ikindi atıştırmalarında tercih edilebilir.