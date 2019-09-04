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İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor ile hazırlık maçı yapacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor ile hazırlık maçı yapacak

04 Eylül 2019, Çarşamba 12:27
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İstikbal Mobilya Kayserispor, Adanaspor ile hazırlık maçı yapacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada Cumartesi günü Adanaspor ile hazırlık maçı yapacak.  
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2 günlük aradan sonra çalışmalarına yeniden başladı. Hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden sarı-kırmızılılar çalışmanın ilk bölümünde kondisyon, ikinci kısmında ise pas çalışması yaptı. Kayserispor Cumartesi günü 1'inci lig takımlarından Adanaspor ile hazırlık maçı yapacak. Müsabakanın yeri ve saati kulüp tarafından açıklanacak.

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