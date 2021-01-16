Ticaret Bakanlığı’nın kullanıma sunduğu İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile izinsiz ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılmasını amaçladığı belirtiliyor.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS aracılığı ile Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.

İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar ileti izinlerini artık tek noktadan kolayca yönetebilecek, diledikleri hizmet sağlayıcı ve marka için onay verip, ileti almak istemedikleri taktirde ret hakkını kullanabilecekler.

İYS ile hizmet sağlayıcıların, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacak, alıcılar onay ve ret bildirimlerini yapabilecek.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NASIL ÇALIŞIR?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, reklam ve kampanya, gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye yükler.

Alıcılar yani ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır.

Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir.

Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir.

Ret hakkının kullanıldığı durumlarda İYS filtresi sayesinde bu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara gönderilmez.

İYS ile birlikte, vatandaşların ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayetlerin hızlı biçimde sonuca ulaştırılması mümkün olacaktır.