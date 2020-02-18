İşte yeni ‘MVP’ ödülü

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. tur maçlarının ardından sahanın en iyi oyuncusuna ödül verecek. İlk kez yapılacak uygulamada, Devler Ligi’nin logosundaki yıldızlardan yola çıkılarak tasarlanan küre şeklindeki ödül, futbolculara takdim edilecek.

Seçimler, aralarında Romanya’dan Cosmin Contra, İrlanda Cumhuriyeti’nden Robbie Keane, İngiltere’den Phil Neville ve Gareth Southgate gibi eski ünlü futbolcuların yer aldığı toplamdaki 9 kişilik jüri tarafından belirlenecek.

Seçimlerde; kritik anlardaki performans, yaratıcılık ve Fair-Play gibi kriterlere dikkat edilecek.