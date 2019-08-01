Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından kadrosunu santrfor arayışlarına geçen Trabzonspor'un Liverpool'la sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'i transfer edeceği konuşuluyordu. Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesi ise Bordo Mavili kulübün İngiliz golcüye yaptığı teklifi duyurdu.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki forvete yıllık 2 milyon euro önerildiği ancak Sturridge'in Trabzonspor yönetiminden daha yüksek taleplerde bulunduğu ifade edildi. Bonservisinin elinde olmasının kendisine sağladığı avantajı kullanmak isteyen yıldız ismin senelik 3 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler