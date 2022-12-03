Antalya kampında taktik çalışmalar üzerinde duran ve özellikle hücumda daha üretken bir takım ortaya çıkarmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Visca’nın dönüşüyle rahatladı. Bosnalı yıldızın sağ taraftaki problemi tamamen çözeceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Visca’nın 11’e girmesiyle Trezeguet’nin de ters kanatta daha fazla gol fırsatı yakalacağına inanıyor.

Yardımcı forvetler

İki oyuncuyla yakından ilgilenen Avcı, kanat organizasyonlarıyla etkili olmayı hedefliyor. Böylelikle Bakasetas’ın sırtındaki ekstra yükü de azaltacak olan Fırtına’nın teknik patronu, Visca & Trezeguet ikilisini aynı zamanda yardımcı forvet olarak görüyor. Her iki oyuncunun sık sık ceza sahasına girmesini isteyen Avcı, arkalarında oynayacak bekleri hücum setinde kanat gibi kullanacak.

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Solda Eren, sağda Peres

Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı Antalya’da takımla çalışmalarını sürdürürken, sağ bekte sakatlığını atlatan Bruno Peres deneniyor. Danimarka’nın Dünya Kupası’ndan elenmesi sonrası Larsen’in de yaklaşık 1 hafta sonra antrenmanlara çıkması bekleniyor





Dünya Kupası Umut'a ilaç gibi geldi

Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor’da ise Avrupa dahil çıktığı 14 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Antalya kampında sıkı çalışan veidmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne giren Umut, Dünya Kupası’ndaki Maxi Gomez’in yokluğunda takımın 1. forveti konumunda. Fırtına’nın bir diğer hücumcusu Djaniny isesakatlığı nedeniylekampta sadece bir antrenmanda takımla çalışabildi.

50 milyonluk ödeme!

Bordo-Mavili kulüp, Bankalar Birliği ileyapılan 9 artı 2 senelik borç yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 50 milyon liralık ilk ödemeyi gerçekleştiren Trabzonspor Yönetimi, 50 milyonluk bir ödeme daha yaptı. UEFA’dan gelen gelirle, transfer edilen bazı futbolcuların bonservis taksitlerinin de bir kısmı ödendi. Karadeniz ekibi, oyuncu ve personel maaşlarını isezamanında hesaplara yatırıyor.