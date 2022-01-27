İşte o fotoğrafın hikayesi!

direktörü Şenol Güneş, önceki gün Anadolu Yakası’ndaki bir restoranda ekibiyle bir araya gelmişti. Siyah-Beyazlı kulübün önceki sportif direktörü Ali Naibi, antrenör ekibinden; Eren Şafak, Şeref Çiçek ve şu anda kulüpte hâlâ görev yapan atletik performansı antrenörü Miguel Peiro Montanana ile Beşiktaş ’ın eski yıldızı Dusko Tosic’in yer aldığı etkinlik, medyada gündem yaratmıştı. Tosic’in sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafın ardından, “Şenol Güneş Beşiktaş’a geri dönmeye hazırlanıyor” yorumları yapılmıştı. Ancak hikayenin gerçeği çok geçmeden ortaya çıktı.

Başkan, Karaveli’ye güveniyor

Beşiktaş’ın ardından görev yaptığı A Milli Takım ’dan ayrıldıktan sonra sık sık Kara Kartal’la anlaşacağı yönünde iddialar ortaya atılan Güneş’in, aynı dostlarıyla sık sık görüştüğü kaydedildi. Bu ekibin toplanmasının Beşiktaş’a dönüşüyle ilgili bir bağlantı içermediği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli’yle bir süre önce yapılan basın toplantısında yeni hocalarının Karaveli olduğunu ve kendisine sonuna kadar güvendiklerini söylemişti.