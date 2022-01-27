İşte o fotoğrafın hikayesi!
Şenol Güneş’in önceki gün; Ali Naibi, Eren Şafak, Şeref Çiçek, Miguel Montanana ve Dusko Tosic’le birlikte paylaşılan bu fotoğrafı gündem yaratmıştı. Ancak Güneş’in, bu görüntünün, iddia edildiği gibi kulübe geri dönüş yemeği değil rutin bir görüşme olduğu öğrenildi.
direktörü Şenol Güneş, önceki gün Anadolu Yakası’ndaki bir restoranda ekibiyle bir araya gelmişti. Siyah-Beyazlı kulübün önceki sportif direktörü Ali Naibi, antrenör ekibinden; Eren Şafak, Şeref Çiçek ve şu anda kulüpte hâlâ görev yapan atletik performansı antrenörü Miguel Peiro Montanana ile Beşiktaş ’ın eski yıldızı Dusko Tosic’in yer aldığı etkinlik, medyada gündem yaratmıştı. Tosic’in sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafın ardından, “Şenol Güneş Beşiktaş’a geri dönmeye hazırlanıyor” yorumları yapılmıştı. Ancak hikayenin gerçeği çok geçmeden ortaya çıktı.
Başkan, Karaveli’ye güveniyor
Beşiktaş’ın ardından görev yaptığı A Milli Takım ’dan ayrıldıktan sonra sık sık Kara Kartal’la anlaşacağı yönünde iddialar ortaya atılan Güneş’in, aynı dostlarıyla sık sık görüştüğü kaydedildi. Bu ekibin toplanmasının Beşiktaş’a dönüşüyle ilgili bir bağlantı içermediği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli’yle bir süre önce yapılan basın toplantısında yeni hocalarının Karaveli olduğunu ve kendisine sonuna kadar güvendiklerini söylemişti.