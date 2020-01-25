NBA’in her sene merakla beklenen organizasyonu olan All-Star, 14-16 Şubat tarihilerinde ABD’nin Chicago şehrinde bulunan United Center’da düzenlenecek.

All-Star karşılaşması için yapılan oylama da sona erdi. Konferanslarında en yüksek oyu alan Los Angeles Lakers’ın süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks’ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo takımların kaptanları oldu.

Batı Konferansı’nda Anthony Davis, Luka Doncic, James Harden ve Kawhi Leonard yer aldı.

Hem tecrübe hem kalite

Doğu’da ise Pascal Siakam, Joel Embiid, Kemba Walker ve Trae Young seçildi.

LeBron James’in ekibinin, hem tecrübe hem de kalite açısından oldukça üstün olması otoriteler tarafından şimdiden Batı Konferansı’nın maçı kazanacağının düşünülmesine sebep oldu.

All-Star mücadelesi, 16 Şubat’ı, 17 Şubat’a bağlayan gece saat 04.00’de gerçekleştirilecek.

Doğu Konferansı bir LeBron etmedi!

Yaşayan efsane LeBron James, bu sene NBA All-Star’da 16. kez mücadele edecek. 35 yaşındaki süperstarın karşısında yer alacak Doğu Konferansı’nın ilk 5’indeki isimlerin toplamında ise bu sayı 13. Bu sezon baz alındığında Kemba Walker 4, Giannis Antetekounmpo 4, Joel Embiid 3 bu organizasyonda yer alırken Pascal Siakam ile Trae Young ilk kez parkeye çıkacak.