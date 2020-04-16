Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius'un alacakları ile ilgili yaşanan anlaşmazlık sonrası takımda ayrılması gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı kötü maçın ardından Beşiktaş'a gelen Alman eldiven, siyah-beyazlı takımda bekleneni veremedi. Loris Karius, siyah-beyazlı takımda 67 resmi maçta kalesinde 95 gol gördü. Karius maç başına gol yeme ortalaması 1,42 gibi oldukça yüksek bir değere ulaştı.

Karius geçen sezon 35 maçta 49 gol yedi (1,4 gol yeme ort. )

Alman kaleci Loris Karius geçen sezon Beşiktaş'ta lig maçlarında 30 kez forma giyerken 39 gol yemişti. Avrupa Kupalarında ise 5 maçta 10 gol yiyen Karius maç başına 1,4 gol yeme ortalaması ile oynamıştı.

Bu sezon 32 maçta 46 gol yedi (1,44 gol yeme ort. )

Karius bu sezon ise ligde 25 maç, Avrupa kupalarında 5 maç. ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere toplam 32 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 46 gol gördü. Karius bu sezon 1,44 gol yeme ortalaması ile bu alanda geçen sezonu da geçti

Loris Karius / Tüm Beşiktaş kariyeri (67 maç 95 gol - 1,42 gol yeme ort. )

Alman kaleci Karius toplamda 55 lig maçında 68 gol yerken Avrupa Kupalarında 10 maçta 21 gol ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 6 gol yedi. Karius bu sezon dört resmi maçta kalesini Utku Yuvakuran'a devretmişti.

Son yılların en kötü ortalaması Karius'ta

Beşiktaş'ta Fabri 66 maçta 0,86 gol yeme ortalaması, Rüştü Reçber 95 maçta 0,93 gol yeme ortalaması, Tolga Zengin 87 maçta 0,98 gol yeme ortalaması, Cenk Gönen, 60 maçta 1,0 gol yeme ortalaması ile oynamıştı. Karius'un önünde son yıllarda sadece 1,5 gol yeme ortalaması bulunan Mc Gregor yer alıyor.

Performansı çok tartışıldı

Karius'un Beşiktaş kariyeri boyunca hatalı goller yediği, hatalı çıkışlar yaptı ve eleştirildiği maçlar oldu. Bu sezon Alanyaspor maçında yediği gol çok tartışılırken yine Slovan Bratislava maçında yediği goller aynı zamanda Erzurumspor karşısında iki maçta kalesinde gördüğü 6 gol yine çok konuşulmuştu.

Utku bu sezon dört maç oynadı

Karius'un ayrılması halinde kalan 8 maçlık dönemde bu sezon dört maça çıkan Utku Yuvakuran kalede görev yapacak. Utku bu sezon 3-0 kaybedilen ligin ilk haftasındaki Demir grup Sivasspor maçı ayrıca 4-0 kaybedilen Wolverhampton maçında oynadı. Utku Yuvakuran, iç sahada 3-0 kazanılan Erzincanspor ve yine deplasmanda 2-0 kaybedilen Erzincanspor maçlarında da oynadı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



