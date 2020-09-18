Başarılı hoca, “Tüm hazırlığımızı yaptık. Artık ter idmanından sonra kampa gireceğiz. Hem oyuncular hem biz elimizden geleni yapacağız” dedi. Josef de Souza konusunda da bilgi veren Şahin, “Salı günü antrenmanlara başladı. Belli bir zamana ihtiyacı var. Hazır olmadan kullanmak istemiyoruz çünkü uzun fikstür var. Hazır olduğunda Josef’i kullanacağız. Hem takımla çalışıyor hem ekstra idmanlar yapıyor. En kısa sürede aramıza katılıp, takıma faydalı olacaktır” diye konuştu.