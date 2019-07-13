Fenerbahçe sol kanat için aradığı ismi buldu. Garry Rodrigues'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray formasıyla önemli istatistiklere imza atmış yıldız oyuncuyu kadrosuna katarken en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi de başardı.

ALDIĞI ÜCRETİN YARISI ÖDENECEK

Al İttihad kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Rodrigues'e Fenerbahçe 2 yıl için 4 milyon Euro verecek. Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun ücretini yarıya indirmiş oldu.

KİRALAMA BEDELİ 'SIFIR'

Bu transferde 2. önemli başarı ise Fenerbahçe'nin Al İttihad takımına tek kuruş bile kiralama ücreti ödemeyecek olması. Transfer bu haliyle FFP kuralları için de Fenerbahçe'ye avantaj sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU DA CEPTE

Fenerbahçe'de 2 yıl kiralık oynayacak olan Rodrigues'in satın alma opsiyonu da 7.5 milyon Euro'ya alındı. Al İttihad Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya almıştı..

Kaynak: Takvim