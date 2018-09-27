Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak, Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterirse Belhanda'yı elden çıkararak forvet transferi yapmayı planlıyor.

Terim ile gösterdiği gelişmeyi sürdüren Rodrigues'i de sezon sonunda çift haneli rakamlara satmak isteyen G.Saray, transfer bütçesini de buna göre belirleyecek.

UEFA'dan men cezası almayan Galatasaray, FFP yaptırımları gereği transferde eksiye düşmemek zorunda. Yaz transferinde de sınırı aşmamak için forvet takviyesi yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında Belhanda'yı satmaya çalışacak. Bunun için de menajerini değiştiren Faslı 10 numaranın Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapması bekleniyor. Ocak ayında Belhanda'dan gelecek para ile forvet transferini finanse etmeyi düşünen Galatasaray yönetiminin asıl hedefi ise Rodrigues. Ücretinde 550 bin Euro iyileştirme yapılan Rodrigues'in performansını koruması halinde sezon sonunda özellikle Ada'dan 10 milyon Euro üzerinde teklifler getireceği tahmin ediliyor.

HER ŞEY ONA BAĞLI

Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın bonservisleri ile Onyekuru- Ndiaye ikilisinin kiralama bedellerini Gomis'in 6 milyon Euro'luk satışıyla karşılayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda da transfer bütçesini Rodrigues'e göre belirleyecek.

6 HAFTA 5 FARKLI 11

Galatasaray'da sezon başından beri sadece iki isim tüm maçlarda oynadı. Geride kalan 6 haftada toplam 17 futbolcu görev yaptı.

Sezon başından bu yana Galatasaray'da sadece iki oyuncu (Muslera ve Nagatomo) tüm resmi maçlarda ilk 11'de görev yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, ligde şu ana kadar 17 oyuncuya (Muslera, Mariano, Linnes, Maicon, Ahmet, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Donk, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren) ilk 11'de görev verdi. 6 haftalık bu periyotta sadece Alanya ve Trabzon'a karşı aynı 11 sahaya çıktı. Bu da iç ve dış saha sonuçlarına yansıdı. Evindeki son 2 maçı 10 gol atıp kazanan G.Saray, dışarıda ise 7 gol yiyerek, mağlup oldu.