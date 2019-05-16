Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nın 57’nci finalinde Akhisarspor’u 1-0 geriye düşmesine karşın Sinan Gümüş’ün penaltıdan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne’nin attığı gollerle kazanan Galatasaray, bu sezon ilk kapasını kazanırken, kasasına da önemli bir para koydu.

Finalle birlikte 9 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk karşılığı olarak 18 milyon TL civarında bir kazanç elde etti. Süper Lig’den düşen ve kupada da finalde kaybeden Akhisar ise 15 milyon TL civarında bir gelirin sahibi oldu.

Kaynak: Star