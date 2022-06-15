Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev oldu. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev ile daha önce 5 kez karşı karşıya gelmişti.





4 mücadele yine Şampiyonlar Ligi'nde oynanan resmî karşılaşmalarken son olarak da 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi. 5 mücadelenin 2'sini Dinamo Kiev kazanırken, 3'ü ise berabere bitmişti.

İşte Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan o karşılaşmalar:

09.08.2006 | Dinamo Kiev 3-1 Fenerbahçe

İki takım, ilk olarak yine 2006-07 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelmişlerdi. Deplasmanda oynanan ilk maçı Dinamo Kiev, 3-1 kazanmıştı.

Kiev'in golleri 1. ve 66. dakikalarda Diogo Rincon ile 83. dakikada Ayila Yussuf'tan gelmişti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 47. dakikada şimdilerde idari görevle Sarı-Lacivertlilere dönen Mehmet Aurelio kaydetmişti. Fenerbahçe, 74. dakikada Serkan Balcı'nın gördüğü kırmızı kart ile karşılaşmayı 10 kişi tamamlamıştı.

23.08.2006 | Fenerbahçe 2-2 Dinamo Kiev

3-1'in rövanşında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 35. dakikada Stephen Appiah ve 56. dakikada Kerim Zengin'den gelirken Dinamo Kiev'in gollerini 5. ve 41. dakikalarda Maksim Shatskikh atmıştı.

30.09.2008 | Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev

İki takım bu kez 2008-09 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda karşı karşıya geldiler. İstanbul'daki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

10.12.2008 | Dinamo Kiev 1-0 Fenerbahçe

Gruplarda deplasmanda oynanan maçı ise Dinamo Kiev, 1-0 ile kazanan taraf oldu. Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Roman Eremenko atmıştı.

04.08.2021 | Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz yeni sezon hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe'nin golü 63. dakikada Dimitris Pelkas'tan gelirken konuk takımın golünü 28. dakikada Bogdan Lyednyev kaydetmişti.