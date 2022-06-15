İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'e karşı karnesi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile eşleşti. İki ekip, aralarındaki 6. ve 7. maçı oynamaya hazırlanırken şu ana kadar Fenerbahçe, rakibine karşı galip gelmeyi başaramadı.
Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev oldu. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev ile daha önce 5 kez karşı karşıya gelmişti.
4 mücadele yine Şampiyonlar Ligi'nde oynanan resmî karşılaşmalarken son olarak da 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi. 5 mücadelenin 2'sini Dinamo Kiev kazanırken, 3'ü ise berabere bitmişti.
İşte Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan o karşılaşmalar:
09.08.2006 | Dinamo Kiev 3-1 Fenerbahçe
İki takım, ilk olarak yine 2006-07 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelmişlerdi. Deplasmanda oynanan ilk maçı Dinamo Kiev, 3-1 kazanmıştı.
Kiev'in golleri 1. ve 66. dakikalarda Diogo Rincon ile 83. dakikada Ayila Yussuf'tan gelmişti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 47. dakikada şimdilerde idari görevle Sarı-Lacivertlilere dönen Mehmet Aurelio kaydetmişti. Fenerbahçe, 74. dakikada Serkan Balcı'nın gördüğü kırmızı kart ile karşılaşmayı 10 kişi tamamlamıştı.
23.08.2006 | Fenerbahçe 2-2 Dinamo Kiev
3-1'in rövanşında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 35. dakikada Stephen Appiah ve 56. dakikada Kerim Zengin'den gelirken Dinamo Kiev'in gollerini 5. ve 41. dakikalarda Maksim Shatskikh atmıştı.
30.09.2008 | Fenerbahçe 0-0 Dinamo Kiev
İki takım bu kez 2008-09 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda karşı karşıya geldiler. İstanbul'daki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
10.12.2008 | Dinamo Kiev 1-0 Fenerbahçe
Gruplarda deplasmanda oynanan maçı ise Dinamo Kiev, 1-0 ile kazanan taraf oldu. Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Roman Eremenko atmıştı.
04.08.2021 | Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz yeni sezon hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe'nin golü 63. dakikada Dimitris Pelkas'tan gelirken konuk takımın golünü 28. dakikada Bogdan Lyednyev kaydetmişti.