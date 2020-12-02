Fenerbahçe için 4-3’lük Beşiktaş yenilgisi sadece 3 puanlık kayıp anlamına gelmedi. Mental anlamda takıma büyük darbe vurdu, 40 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında ortaya koyulan futbol taraftarların büyük tepkisini çekti. Adeta mini bir kriz yaşayan Sarı-Lacivertliler yeniden ayağa kalkmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, ligde oynanacak 4 maçlık periyodu kendisine hedef olarak belirleyip bu virajı en az 10 puanla dönmeye kararlı.

Son maç Başakşehir

Sarı-Lacivertliler bu hafta, ligin sıkıntılı takımlarından Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. 6 puanı bulunan Yeşil-Siyahlılar, Prosinecki ile yolları ayırdı. Fenerbahçe, sonraki hafta ise alt sıralarla arayı açmanın peşinde olan Yeni Malatya’yı ağırlayacak. Erol Bulut’un öğrencileri, 13. haftada ligin flaş takımı Gaziantep’e konuk olacak. Hedef periyot, Başakşehir ile Kadıköy’de oynanacak maçla son bulacak.

Mini kamp dönemi

Kanarya, 15. haftayı bay geçecek. Bu nedenle Erol Bulut ve öğrencilerinin, Başakşehir maçından sonra 16. haftadaki Kasımpaşa mücadelesine kadar yaklaşık 10 gün dinlenme şansı olacak. Bir anlamda mini bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulacak olan Sarı-Lacivertliler, bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek ilk yarının son bölümünü en az kayıpla tamamlamayı hedefliyor.



