Fenerbahçe 'nin, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonuna verilen arada Antalya’da yapacağı kampın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia kamp kadrosunda yer almadı.