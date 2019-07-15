İşte en çok kazanan espor takımı...

2019’un ilk yarısını yaklaşık 10 gün önce tamamlandı. Bu süreçte en çok ödül dağıtan 10 espor branşında, toplamda 50 milyon doları aşkın ödül dağıtıldı. Esports Earnings’in raporuna göre 2019’un en çok kazanan takımı Kuzey Amerika temsilcisi Team Liquid oldu. Liquid, 2019’un ilk altı ayında 2.17 milyon dolar ödülü kasasına koymayı başardı.

7.2 milyon dolar ile 2018 yılının en çok kazanan espor organizasyonu olan Team Liquid, 2019’a hızlı başladı. Team Liquid, 2019’un ilk yarısında 2.17 milyon dolar ile en çok kazanan espor organizasyonu konumunda yer alıyor. Gelir havuzunun büyük bir kısmını CS: GO organizasyonlarından elde eden Liquid, 2.17 milyon doların 734 bin dolarını CS: GO organizasyonlarından elde etti.

Kasayı doldurdu

2019’un ilk yarısının en çok kazananı Amerika organizasyonu Team Liquid oldu. Peki ya diğer takımlar? Team Liquid’in ardından ikinci sırada G2 Esports var. G2, Rainbow Six Siege tarafında kazandığı başarılar takıma ekonomik anlamda büyük kazanç elde etti.

G2 Esports, Six Invitational 2019’dan tamı tamına 800 bin dolar gelir sağlarken, League of Legends organizasyonlarından da 400 bin doları kasasına koydu. 2019’un ilk yarısında en çok kazanan ilk 10 takım listesi ile şu şekilde:

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