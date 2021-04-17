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İşte depresyonla mücadeleye yardımcı bitkiler ve takviyeler

Depresyon, milyonlarca insanı birçok farklı sebebe bağlı olarak etkileyen bir duygu durum bozukluğudur. İlaçlar ve terapi ile tedavi edilmektedir. Ancak bazı bitkiler ve takviyelerle de bu durumun iyileşmesine destek olunabilir. Beslenme Uzmanı Sinem Uygun, depresyon ile ilgili merak edilenleri yazdı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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İşte depresyonla mücadeleye yardımcı bitkiler ve takviyeler

Depresyonun, bazı bitkiler ve takviyelerle iyileşmesine destek olunabilir. Üzerinde araştırma yapılan ve olumlu sonuçlar bulunan destekler şunlardır:

1) GLUTATYON (N- Asetilsistein)

- Glutatyon, vücudunuzdaki en önemli antioksidanlardan biri olarak kabul edilir ve iltihaplanmayı düzenlemek ve hücreleri oksidatif hasara karşı korumak için kritik öneme sahiptir. Araştırmalar, depresyonlu kişilerin C-reaktif protein, interlökin-6 ve tümör nekroz faktörü(TNF-a) gibi inflamatuar sitokinlere daha yüksek seviyede sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Glutatyon veya NAC(N-asetil sistein) almak iltihabı azaltmaya ve depresif semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir .

- NAC/ Glutatyon , psikiyatrik bozuklukları olanlarda nörotransmiter düzensizliğini iyileştirebilir. Dopamin ve glutamat gibi nörotransmiterlerin düzensizliği, diğer koşulların yanı sıra duygudurum bozuklukları ve şizofreni ile ilişkilendirilebilir.

2) RHODIOLA (Rhodiola rosea)

- Rhodiola , sinir hücresi iletişimini geliştirme ve hipotalamik-hipofiz-adrenokortikal (HPA) ekseninin aşırı aktivitesini azaltma yeteneği sayesinde antidepresan etkileri olabileceği düşünülen bir bitkidir.

- HPA ekseni, vücudunuzun stres tepkisini düzenleyen karmaşık bir sistemdir. Araştırmalar, HPA ekseninin aşırı aktivitesinin majör depresyonla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

- Bir çalışma, rhodiola ve safrandan oluşan bir takviyenin, 6 hafta sonra hafif ila orta derecede depresyonu olan yetişkinlerde depresyon ve anksiyete semptomlarını önemli ölçüde azalttığını bulmuştur

3) SAFRAN

Safran, karotenoidler krosin ve krosetin gibi antioksidan bileşiklerle dolu parlak renkli bir baharattır. İlginç bir şekilde, safran, depresyon için doğal bir tedavi olarak umut vadeder. Araştırmalarda, beyindeki serotonin seviyelerini artırdığını gözlemlenmiş. Bu sürecin nasıl çalıştığı tam olarak bilinmemekle birlikte, safranın serotonin geri alımını engellediği ve böylece beyinde daha uzun süre kalmasını sağladığı düşünülmektedir.

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