Bağışıklık sistemimizin zayıflaması, bağırsak florasının bozulması gibi sebeplerle aşırı çoğalabilir.

- Aşırı çoğalması da özellikle kadınlarda vajinal mantarlara sebep olabilir. Ağızda pamukçuk, ayaklarda tırnaklarda mantar olarak da görülebilir.

- Bu durumlarda özel olarak uygulanan Candida diyeti genellikle fayda sağlar.

- Ayrıca bazı probiyotik bakteri suşlarının Candida üzerinde daha etkili olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir.

- LACTOBACILLUS REUTERI RC -14 Ve LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 bakterilerinin Candida'yı azaltmada daha etkili olduğu görülmüştür.

- Candida diyeti ile birlikte alınacak probiyotik takviyelerde bu suşların bulunmasına dikkat etmek fayda sağlayabilir.