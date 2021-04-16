Bağışıklık sistemimizin zayıflaması, bağırsak florasının bozulması gibi sebeplerle aşırı çoğalabilir.
- Aşırı çoğalması da özellikle kadınlarda vajinal mantarlara sebep olabilir. Ağızda pamukçuk, ayaklarda tırnaklarda mantar olarak da görülebilir.
- Bu durumlarda özel olarak uygulanan Candida diyeti genellikle fayda sağlar.
- Ayrıca bazı probiyotik bakteri suşlarının Candida üzerinde daha etkili olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir.
- LACTOBACILLUS REUTERI RC -14 Ve LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 bakterilerinin Candida'yı azaltmada daha etkili olduğu görülmüştür.
- Candida diyeti ile birlikte alınacak probiyotik takviyelerde bu suşların bulunmasına dikkat etmek fayda sağlayabilir.