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İşte Candida'da en etkili probiyotikler!

Candida, sağlıklı olduğumuz zamanlarda da vücudumuzda bulunan bir mayadır ve mantar enfeksiyonlarından sorumludur.

16 Nisan 2021, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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İşte Candida'da en etkili probiyotikler!

Bağışıklık sistemimizin zayıflaması, bağırsak florasının bozulması gibi sebeplerle aşırı çoğalabilir.

- Aşırı çoğalması da özellikle kadınlarda vajinal mantarlara sebep olabilir. Ağızda pamukçuk, ayaklarda tırnaklarda mantar olarak da görülebilir.

- Bu durumlarda özel olarak uygulanan Candida diyeti genellikle fayda sağlar.

- Ayrıca bazı probiyotik bakteri suşlarının Candida üzerinde daha etkili olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir.

- LACTOBACILLUS REUTERI RC -14 Ve LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GR-1 bakterilerinin Candida'yı azaltmada daha etkili olduğu görülmüştür.

- Candida diyeti ile birlikte alınacak probiyotik takviyelerde bu suşların bulunmasına dikkat etmek fayda sağlayabilir.

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