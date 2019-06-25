Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam Bein Sports'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullanırken, yeni Sportif Direktörü de açıkladı.

Fikret Orman; 'Ali Naibi, Beşiktaş futbol direktörlüğüne geldi. Onun merkezinde işler profesyonelleşemeye doğru döndü. Teknik kadroda da çağ değişiyor. Yeni futbol akımının Türkiye'de öncüsü olan Abdullah Avcı ile bunu yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın' diyerek Ali Naibi'nin Sportif Direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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