İşte Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarındaki forma şort sponsoru, Kulübümüzle daha önce de iş birliği yapmış, 56 ildeki 125 kampüsüyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji oldu.

Başkanımız Fikret Orman, Vodafone Park’ta aynı zamanda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

İmza töreninde Başkanımız Fikret Orman, “Bahçeşehir Koleji ile daha önce de iş birliğimiz olmuştu. Yönetim Kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel ile daha önceden de tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine maddi manevi desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder; bu sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel de imza sonrası; “Biz Bahçeşehir Koleji olarak her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Eğitim-spor iş birliğine her platformda destek veriyoruz. Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji daha önce başka projelerde buluşmuştu. Şimdi yine birlikteyiz. Bu iş birliğini Fikret Orman başkanlığında bulunmuş olduğum yönetim kurulunda çalışırken gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Sayın Başkana ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Uzun soluklu olmasını dilediğim bu iş birliğinin hem Beşiktaş’a hem de Bahçeşehir Koleji’ne hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



