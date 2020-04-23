Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala maaşının düzenli ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA’ya şikayet etmişti.

Tecrübeli kaleciyle Süper Lig’in bitimine resmi olarak 8 hafta kalmasına rağmen erken bir ayrılığın gündeme gelmesi sonrasında gözler, formayı devralacak isme çevrildi. Mevcut kadroda ikinci kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran’ın genel performansından memnun olmayan teknik ekibin, Karius’un gidişi halinde liglerin tekrar başlaması senaryosu gerçekleşirse eldivenleri Ersin Destanoğlu’na verecek. Kara Kartal’da üçüncü kaleci konumunda bulunan ancak henüz A takımla resmi maçı bulunmayan 19 yaşındaki 1,95’lik kalecinin, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından çok beğenildiği ve bu konuda ilk şansın kendisine verileceği belirtildi.

‘Yalçın, görev vermeyi düşünüyordu’

Beşiktaş Akademi Direktörü Yasin Sülün, Ersin’le ilgili olarak geçen hafta FANATİK’in Instagram hesabına açıklamalarda bulunmuştu. Sülün, “Ersin Destanoğlu çok potansiyelli bir kaleci. Sergen hocanın kendisiyle ilgili çok iyi düşünceleri mevcut. Ersin’le ilgili hayallerimiz var. Sergen hoca, şu dönem yaşanmasa direkt olarak kadroda oynatmayı dahi düşünüyordu” ifadelerini kullanmıştı.