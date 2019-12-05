Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çıkarttığı raporlar üzerinden planlama yapılırken yönetim teknik ekipten transfer listesini istedi.

İsimler üzerinden çalışma yapmayı tercih etmeyen yönetim, devre arasında kadroya katılması düşünülen oyuncuları sosyal hayatları üzerinden de analiz ediyor. Beşiktaş'ın takıma yeni katılacak oyuncuları aynı zamanda marka elçisi olarak kullanacağı da öğrenildi.

Forvet mevkisi için Sporar ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlıların, futbolcunun gelmeye istekli olması sebebiyle de eli rahatladı. Oyuncunun Vida ile görüştüğü ve tavsiye aldığı da gelen haberler arasında.

Siyah beyazlıların listesinden yeni bir isim gün yüzüne çıktı. Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'lu Nsakala ile ilgilendiği öğrenildi. Süper Lig'in dikkat çeken oyuncuları arasında bulunan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan için de gelişme kaydettiği ve bu isimleri kadroya katmak için avantajlı olduğu öğrenilirken özellikle Emre'nin siyah beyazlı formayı terletmek istediği bilgisine ulaşıldı. (Bein Sports)