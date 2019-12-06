Süper Lig’de 5’te 5 yaparak, kötü gidişatı ters yüz eden Beşiktaş, Mohamed Elneny’yi bir yıl daha kiralamak için şimdiden kolları sıvadı.

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve teknik heyetin oyun planlarına üst seviyede katkı sağlayan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak. Yaz döneminde Lemina’dan vazgeçerek son anda bu oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, gelecek sezon da Elneny’yi kadrosunda görmeyi arzuluyor. Avcı’nın bu konudaki düşüncesini yönetime ilettiği belirlendi.

Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yönetimde transfer işlerine bakan Erdal Torunoğulları, yeni sezon takviye çalışmalarını devre arasındaki operasyonlarla birlikte yürütecek. Atiba ile iyi bir ikili olan Elneny’yi sezon bitmeden bir sene daha kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, yakın zamanda Mısırlı oyuncuyla da masaya oturacak. Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Elneny’nin nasıl bir karar vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Bu arada Mısırlı oyuncu ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Arsenal’in “Ya bonservisini alın ya da başka teklifleri değerlendiririm” demesi halinde yeni sezonda bu bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, Elneny’ye alternatif isimleri de şimdiden araştırmaya başladı. Elneny’yi yeniden kiralamak için mali koşulları zorlayacak olan yönetim, maddi engelleri aşamaması halinde alternatif isimlere yönelecek. (Skorer)