İşte Bahçeşehir SuperMassive kadrosu

Bahçeşehir SuperMassive yeni sezon kadrosunu açıkladı. 1907 Fenerbahçe’den geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklayan Frozen ve SK Telecom T1’da yıllarca forma giyen Wolf yeni sezonda Bahçeşehir SuperMassive forması giyecek.

Geçen sezon kadroda yer alan fabFabulous, Zeitnot ve Stomaged üçlüsü ile de devam edileceği duyuruldu...

Bahçeşehir SuperMassive takımı...

Bahçeşehir SuperMassive, Dünyanın önde gelen profesyonel Türk E-Spor takımlarındandır. Ekip, Ağustos 2015 tarihinde Hakan Baş, Kaan Karamancı, Alper Özdemir, Onur Aksu ve Fırat İleri tarafından kurulmuştur.

League of Legends takımımız, lige katıldığı ilk sezonda Beşiktaş E-Spor ekibini 3-1 mağlup ederek 2016 Kış Mevsimi Şampiyonu olmuştur. Meksika’da düzenlenen ve 8 ülkenin şampiyon takımlarının katıldığı 2016 IWCI turnuvasında da şampiyonluğa ulaşan ekibimiz ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. IWCI şampiyonu unvanıyla katıldığı ve dünyanın önde gelen 5 ülke takımının yanına adını yazdıran takımımız, Kuzey Amerika şampiyonu CLG Gaming ekibini mağlup ederek ülkemize League of Legends arenasındaki en büyük başarıyı kazandırmıştır.

Takımımız 2017 yılında Crew eSports, 2018 yılında ise Royal Bandits ekiplerini 3-1’lik skorla mağlup ederek Kış Mevsimi Şampiyonu unvanını korumuştur.

Son olarak 16 Eylül 2018 tarihinde Ülker Sports Arena’da oynanan Türkiye Büyük Finali’nde Royal Bandits ekibini 3-1 ile geçen takımımız Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Bahçeşehir SuperMassive’in hedefi; hızla büyüdüğü gözlemlenen E-Spor sektöründe doğru şekilde konumlanıp, yıllarca hayatta kalacak efsanevi bir kulüp olmaktır.