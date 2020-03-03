İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren 'İstanbulu Koşuyorum" etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2020'de, yeni etapları ile katılımcılara yeni deneyimler yaşatacak. Ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, aynı duyguda insanları bir araya getiren spor, bu kez de cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturacak. 8 Mart'ta İstanbul'u Koşuyorum'un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulacak. Seri koşular Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek. Koşu, 9.00'da başlayacak ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Bin 500 kadının katılması beklenen etkinliğe son başvuru tarihi ise 6 Mart.

8 MART KADIN KOŞUSU DURAKLARI

Kadınlar Günü Etabı'nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. Seçilen noktalar, kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

1 – Kadıköy–Karaköy Vapuru

Kadıköy – Karaköy Vapuru, Kasım 1989'da kadınların kamusal alandaki tacize karşı başlattıkları "Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır" kampanyasının başlangıç noktasıydı. Kadıköy – Karaköy Vapuru'nda, kadınların kendilerini savunabileceği, susmayacakları ve tacizcileri teşhir edeceklerinin sembolü olarak "Mor İğne" satılmaya başlanmıştı.

2 – Baylan Pastanesi

Baylan Pastanesi, bir dönem İstanbul yazar ve çizer topluluğunun durakları arasındaydı. Beyoğlu ve Karaköy'de de şubeleri bulunan pastanenin müdavimleri arasında Baylancılar Akımı olarak da bilinen yazarlar; Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi kadın yazarlar bulunuyordu. Bugün, Kadıköy şubesi bu tarihe ev sahipliği yapıyor. Baylan Pastanesi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) tarafından Beyoğlu, Balat ve Kadıköy olmak üzere üç mahallede Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri adı altında gerçekleştirilen yürüyüşlerin de bir durağıdır.

3 – Apollon Tiyatrosu

Apollon Tiyatrosu, tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman kadın oyuncu olan, Afife Jale'nin iz bıraktığı mekândır. 1902 yılında Kadıköy'de doğan Afife Jale, 1920 yılına kadar provalara katıldı, ama sahneye adımını atmadı. 1920'de Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda oynayan Eliza Binemeciyan'ın Paris'e yerleşmesi üzerine onun yerine Apollon Tiyatrosu'nda sahneye, Afife Jale çıktı. Aldığı uyarılara, polislerin her seferinde onu almaya gelmesine rağmen çeşitli oyunlarda rol almaya devam eden Afife Jale oyunculuğuyla büyük beğeni toplamış, cesareti ve yeteneğiyle tarihe adını yazdırmıştır

4 – Mor Mekan

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan, dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yerlerindendir. Birçok atölye programı ile çalışmalarını sürdüren mekân, çok çeşitli etkinliklerle, kadınları bir araya getirmeye ve dayanışma yoluyla ayakta kalmaya devam ediyor.

5 – Caferağa Muhtarlığı

Kadınların karar alma mekanizmalarına eşit katılımının en önemli göstergelerinden biri olan kadın yönetici ve lider sayısı konusunda Kadıköy, güzel örnekler veriyor. İlçenin 12 mahallesi kadın muhtarlar tarafından yönetiliyor.

6 – Yoğurtçu Parkı

Kadın ForumuKadın hareketinin tarihinde önemli bir yer tutan mekânlardan biri de Yoğurtçu Parkı. Kadınların 17 Mayıs 1987 yılında gerçekleştirdikleri ilk kitlesel yürüyüş, burada gerçekleşti. Hep birlikte burada "Dayağa Hayır" denmişti.

7 – Kalamış Atatürk Parkı

2012 yılında Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu trajik ölümüyle tüm Türkiye'yi üzen 18 yaşındaki milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun heykeli, Kalamış Atatürk Parkı'nda bulunuyor. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Neslihan Pala'nın imzasını taşıyan heykel, hem Aslı Nemutlu'nun hem de kadın sporcuların, spor dünyasına yaptıkları katkılara dair bir hafıza oluşturma görevini görüyor.

8 – Behice Yazgan Parkı

Kadınlar yalnızca Cumhuriyet Dönemi'nde değil, öncesinde de kamusal hayata hayırsever olarak birçok katkıda bulunmuşlardır. Bu kadınlardan biri de İstanbul ve Kayseri'de birçok toplum yararını gözeten çalışmaları destekleyen Behice Yazgan'dır. Yaptırdığı hastanelerin yanı sıra kız lisesi de inşa ettirerek, kadınların eğitim hayatına katılmasına katkıda bulunmuştur.