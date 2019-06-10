Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’da teknik direktör Fırat Gül’ün sözleşmesi uzatıldı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor olarak, 2019-2020 sezonunda, teknik direktörümüz Sayın Fırat Gül ile çalışmaya devam edeceğimizi, Türk futbol kamuoyuna duyurmanın heyecanını yaşıyoruz." denildi.

Fırat Gül’e başarı dileklerinde bulunulan açıklamada, "Ülke futboluna sadece yeni futbolcular değil, yeni teknik direktörler de kazandırmanın önemine inanıyor, Sayın Fırat Gül’e yeni sezon öncesinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonun 26. haftası öncesinde teknik direktör Fatih Tekke’nin istifasının ardından takımı devralan Fırat Gül, İstanbulspor’un başındaki 9 maçlık süreçte 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 17 puan topladı.