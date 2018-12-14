İstanbulspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

14 Aralık 2018, Cuma 21:24
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İstanbulspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek

GOLLER: Dk. 54 Perovic (İstanbulspor) - Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Bauque, Atchom, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor) - Merthan Açıl (Ümraniyespor)

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