İstanbulspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek
GOLLER: Dk. 54 Perovic (İstanbulspor) - Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Bauque, Atchom, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor) - Merthan Açıl (Ümraniyespor)