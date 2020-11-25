İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Misli.com 2'nci Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Harun Öztekin, Yusuf Doğan
İSTANBULSPOR: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek (Dk. 66 Rroca), Cihat Çelik (Dk. 66 Atchom), Enes Durmuş (Dk. 90 Duhan Aksu), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Melih Kabasakal), Egehan Gök, Yusuf Özer (Dk. 46 Emir Gökçe)
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir, Aytaç Öden (Dk. 79 Onur Şirin), İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş, Ferhat Duman (Dk. 46 Mertcan Çam), Nurullah Kaya (Dk. 69 Cem Aktaş ), Alperen Pak, Furkan Özcan (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Asım Hamzaçebi, Samet Eker, Atilla Yıldırım (Dk. 69 Abdussamed Karnuçu)
GOL: Dk. 20 İbrahim Hırçın (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Furkan Çetinkaya (Tarsus İdman Yurdu)
İSTANBUL (DHA)