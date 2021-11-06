İstanbulspor - Menemenspor maç sonucu: 3-2
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün oynanan ancak yoğun sis nedeniyle tamamlanamayan İstanbulspor-Menemenspor maçı, bugün 62. dakikadan itibaren devam etti. Gol düellosuna sahne olan müsabakayı İstanbulspor 3-2 kazandı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Menemenspor'u 3-2 yendi.
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle karşılaşma, dün İstanbulspor 2-0 öndeyken 62. dakikada ertelendi. İstanbulspor, kaldığı yerden devam edilen müsabakayı 3-2 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri dün 33. dakikada Ethemi, 37'de Topalli ve bugün 90+1'de İbrahim Yılmaz kaydetti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Şengül
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+2 Ferhat Yazgan), Oğuzhan Berber (Dk. 82 Okan Erdoğan), Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin, Ethemi (Dk. 82 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 89 Mertan Caner Öztürk), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ahmet Aslan (Dk. 46 Emre Özer), Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 46 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 60 Pote), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl
Goller: Dk. 34 Ethemi, Dk. 37 Topalli, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 71 Rasheed, Dk. 77 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Berber, Dk. 32 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 21 Mete Çelik, Dk. 30 Mazlum Demir, Dk. 86 Rasheed, Dk. 90+2 Batuhan Ahmet Şen (NasaDoge Menemenspor)