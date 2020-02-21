İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi Finali’nin sitesi açıldı

TFF, 30 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali’nin internet sitesini açtı. Yapılan açıklamada, futbolseverlerin, “https://uclfinal.tff.org” adresine sahip web sitesinden; İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı, ikonik mekanlar ve turistik yerler hakkında bilgi alabileceği belirtildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Burada, Türkiye Futbol Federasyonunun, uluslararası takvimin en büyük maçına ev sahipliği yapmak için nasıl hazırlanacağı hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız” ifadesini kullandı.

Öte yandan TFF sosyal medya hesabından da finalle ilgili bir paylaşımda bulunurken, fotoğrafın altına, “İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye’deki büyük finale kim çıkacak?” notunu düştü.