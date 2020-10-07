Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Kötü hava şartlarının yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor. Başta araç sahiplerini tedirgin eden dolu yağışı, korumasız araçlarda büyük hasarlara neden oluyor. Uyarının yapılması ile birlikte tüm vatandaşlar ise dışarıdaki araçlarını dolu yağışına karşı korumak için yarın dolunun kaçta başlayacağını şimdiden araştırmaya başladı.

İstanbul'da dolu ne zaman, saat kaça kadar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Dolu yağışı özellikle İstanbul'u vuracak. Perşembe günü başlayacak yağışlar cuma günü de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre dolu yağışının yarın saat 9.00 itibarıyla şiddetli yağışla birlikte başlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

8-9-10-11 Ekim İstanbul hava durumu

8 Ekim Perşembe: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi: Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

İşte MGM tarafından yapılan açıklama;

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AFAD uyardı

AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Yarın sağanak yağışa dikkat

Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.









“Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor”

Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Trakya’dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir’e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey’den bir soğuk hava geliyor. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince, özellikle Marmara ve Ege’de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya’dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara’nın batısı ve Ege’nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul’u etkisi altına alıyor ve Marmara’da Perşembe ile Cuma günleri kalacak” ifadelerini kullandı.

“Bu, dolu yağışını oluşturan önemli mekanizmalardan biri”

Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlara neden olabileceğini vurgulayan Tek, “Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz’den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek. Çünkü Marmara’da deniz suyu sıcaklığı yüksek, 24 dereceler civarında ki gelen havanın sıcaklığı 17-18 derecelere kadar düşüyor. Bir de atmosferin yukarı seviyeleri daha soğuk olacağından aşağıdan yukarı kuvvetli konvektif hareketler meydana geliyor. Bu, dolu yağışını oluşturan önemli mekanizmalardan biri” diye konuştu.

“Yaklaşık 250 metre civarında”

Perşembe ve Cuma günü için özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz’de ceviz ya da fındık büyüklüğü kadar bir dolu oluşma olasılığından bahseden Adil Tek, “Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca’nın İstanbul’un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Önceki tecrübeler, orada dolu oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akış da hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar İstanbul’un diğer semtlerine nazaran daha kritik görünüyor. Çamlıca’nın çevresindeki ilçeler, Üsküdar’ın belli bölümlerinin yoğun dolu alma olasılığı daha fazla görünüyor” şeklinde konuştu.

“Perşembe günü de aracımı içeriye çekeceğim”

Geçen hafta yağan dolu sırasında dışarıda olan arabasını korumaya çalıştığını anlatan Tanju Özveren, “Geçen sefer hızlıca araçların üzerini kapattık. Ümraniye bölgesinde maddi hasarlı araçlar vardı ama bizim bulunduğumuz bölgede olmadı. Ben şanslı olanlardan biriyim. Ofisimde de evimde de kapalı otopark var. Perşembe günü de aracımı içeriye çekeceğim. Geçen hafta herkes alışveriş merkezlerine sığınmıştı. Bu hafta da aynı şeyin olacağını düşünüyorum” dedi.

Çamlıca’da yaşayan Zübeyde Özkan ise, “Bizim evin üstü çinko, takır takır sesler geldi. Korkunçtu. Yeniden yağacağını öğrendiğimiz iyi oldu. Kendimizi garantiye alırız, arabaların üstlerini örtmüştük hemen, halı kilim ne varsa onları geçirmiştik” diye konuştu.



