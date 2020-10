Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay İstanbul Maratonu, 42K kategorisinde Covid-19 önlemleri alınarak sınırlı sayıda yerli ve yabancı atlet ile koşulacak. 8 Kasım tarihinde 42'ncisi düzenlenecek olan maratonun tanıtım toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş katıldı.

İMAMOĞLU: MARATONU BÜTÜN DÜNYAYA YAYMA HEDEFİNDEYİZ

Toplantıda açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

"Şehir adına heyecan duyulan bir organizasyonun başlangıcını yapıyoruz. İstanbul Maratonu büyük emeklerle buraya gelmiş, çok kıymetli bir organizasyon. Bütün bu emekler olmasaydı 42 yıl önce, böyle güzel bir düşünce olmasaydı, bugün yapamıyor olurduk. O gün ince düşünen, dünya güzeli İstanbul'a kazandıran herkese minnet duyuyoruz. Bütün arkadaşlarım emekle çalışıyorlar. Aramıza katılan Aktif Bank'a teşekkür ediyoruz. İnşallah ismiyle de N Kolay ismiyle de ne çok mesajı içinde aktarabilecekler. Zaman içinde daha büyük rekabete gireceğini düşünüyoruz. Bütün dünyaya yayma hedefindeyiz. Bu yaşadığımız süreç biraz frenledi ama katılımlar görüyorum ki oldukça yüksek. Sporun temel ruhu olan böylesi güzel bir etkinliği daha yaygın etkin bir hale getiririz. Böylesi güzel bir kentin spor ruhuna erişmesini sağlamış oluyoruz. Biz atletizmi bu şehrin her noktasında var olması için çalışıyoruz. Yeni atletizm pislerini bu kente kazandıracağız ki spor ruhu yanlış yerden başlamasın. Bu aynı zamanda etkin katılımcı bir ruha ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİ KIYMETLİ ORGANİZASYONU 42'NCİ YAŞINA ERİŞTİRMEK ÇOK DEĞERLİ"

Yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan başkan İmamoğlu, "Bu şehrin ruhuna sporu yerleştirmeyi hedeflemeyiz. İstanbul'a çok yakışıyor. Özel bir yer İstanbul. Her yerde bir duyguyla koşulur ama iki kıtanın birleştiği, kıtadan kıtaya kültürden kültüre koşulan inanılmaz keyifli bir yarışma. Böylesi kıymetli organizasyonu 42'nci yaşına eriştirmek de çok değerli. Bütün tedbirleri alarak katılımı en üst seviyeye taşımaya çalıştık. Arkadaşlarım Covid konusunda değerli önlemler alıyorlar. Tek bir sporcunun bile sorun yaşamamasını istiyoruz. Yenikapı'dan başlayacak olması aynı zamanda bir tarih çizgisinden geçerek koşu yapılacak. Uluslararası düzeyde İstanbul Maratonu en büyük organizasyon diyebiliriz. Bu manada gurur duyuyoruz, arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sivil katılıma, gönüllü katılıma teşekkür ediyoruz. Atletizm Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Valiliğimize, ilgili birimlere teşekkür ediyorum. Bu bütün çabaların, bu şehrin bütün dünyaya tanıtımına ciddi katkı sunmasını umuyorum. Şimdiden İstanbulumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

"OLİMPİYATLAR İÇİN YOL HARİTAMIZ VAR"

İstanbul'un olimpiyat düzenleme hedefi ile ilgili gelen bir soruya İmamoğlu, "Bizim sıkı bir şekilde gündemimizde olimpiyat. Olimpiyat tabii ki sadece tesis değil. Çok kıymetli tesisler var, herkese teşekkür ediyoruz ancak bir şehrin olimpiyatı kazanması için farklı şeyler lazım. Sonraki maratonlara şehrimizi hazırlamak adına bir yol haritamız var, yoğun çalışıyoruz. Şehrin bu ruhunu iyi planlayıp, bu tek başına belediyenin değil, Türkiye'nin bütün unsurlarına kadar bütünleşik bir süreç. En olması gereken kesim 16 milyon İstanbullu. İstanbullular bu ruhla yoksa, olimpiyatların da olma şansı yok. Biz bu tarafı tamamlama noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlerleyen haftalarda sizleri bilgilendireceğiz" cevabını verdi.

ONUR: İPTAL ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur yaptığı açıklamada, "Önemli geleneklerden bir tanesi bu etkinlik. Pandemi yüzünden zor günler geçirdi şehir fakat İstanbul Maratonu'nu iptal etmeyi hiç düşünmedik. Bu gibi şehirlerde yaşamın hiç durmaması gerektiğine ve bunu sporla gösterebileceğimize inanıyoruz. İstanbul'u daha aktif bir şehir, daha sağlık bir şehir yapabilmek için uğraşıyoruz. Pandemi sürecinin tamamlanmasıyla; eve kapanmanın bitmesiyle beraber etkinlikleri yavaş yavaş yapmaya başladık. Kayıtlarımızı açtıktan 3 gün sonra kayıtlar doldu. Bu tarihimizde görmediğimiz bir şey. Bu sene yarışı özellikle yapmak isteme sebeplerinden biri de 42 sene önce bu yarışı başlatan 11 kişi var. 11 kişi içinde olan Selahattin Yıldız'ı kaybettik, kendisine rahmet diliyorum" diye konuştu.

"İLK DEFA AVRUPA'DAN ASYA'YA KOŞACAKLAR"

Onur, koşunun pandemi dolayısıyla Yenikapı'da başlayacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi koşunun pandemiye uygun olabilmesi için sosyal mesafe uygulamamız gerekiyor. Bunu köprü üstünde yapmamız uygun görülmedi. Bu yüzden Yarı Maraton'da da test ettiğimiz en geniş alanlardan biri olan Yenikapı'da başlatacağız. Sosyal mesafeye en uygun alan. Sadece bu sene pandemiye özel parkurumuzu Yenikapı'da başlatıyor olacağız. Yenikapı'dan çıktıktan sonra Galata Köprüsü, sonra Karaköy, Barbaros Bulvarı'nı tırmanıp, köprüye çıkacağız. Ardından Yenikapı'da tekrar tamamlanacak. İlk defa Avrupa'dan Asya'ya koşacaklar ve ilk defa köprüyü iki kere geçecekler. Katılamayacak olan kişiler için ise sanal koşu organize edeceğiz. 81 ili beraber koşturmayı planlıyoruz. Bu sene de sivil toplum kuruluşları, özellikle sanal koşu ile yardımseverlik koşuları yapıyor olacaklar. Bu koşunun onlara da faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca parkur üzerinde 500 gönüllü bize destek oluyor olacak. 60'ı aşkın sivil toplum kuruluşu bizimle birlikte koşuda olacaklar" şeklinde konuştu.

SÜMER: MARATONU BANKAMIZLA ÇOK ÖZDEŞLEŞTİRDİK

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ise yaptığı açıklamada, "Bu maratonu ben hayata benzetiyorum. Aktif Bank olarak çıktığımız yolculuk da maratona benziyor aslında. Şimdi 2 bin kişiyiz. Yıllık karımız 100 milyon doları buldu. Bu ekibin parçası olmaktan gurur duydum. İlk başlarken zor başlıyorsunuz, daha kaslar ısınmamış çok uzun mesafe var. Yendikçe, ısındıkça bakıyorsunuz mesafe de kısalıyor. İstanbul öyle keyifli bir şehir ki koşmak aslında İstanbul'u tanımak anlamına geliyor. Bugün geldiğimiz nokta da hayalimiz buydu, isim hakkını almak istiyorduk. Ben çok özel bir an yaşıyorum. N Kolay bizim her zaman her yerde ve çok kolay bir şekilde bireylere kolay bir şekilde bireylere sunduğumuz dijital bir bankamız. Bu İstanbul Maratonu'yla çok örtüşüyor. Katılmak isteyen herkes katılabiliyor buna. Şehri sizin için kapatıyorlar. Siz o şehrin tadını doyasıyla çıkartıyorsunuz. Hiç geçmediğiniz yerlerden yaya geçiyorsunuz. Çok eşitlikçi, mütevazi ve demokrat bir spor aktivitesi. N Kolay da çok eşitlikçi bir banka. Herkes faydalansın istiyoruz. Bu anlamda çok örtüştürüyoruz. Sanal koşuları da bankamızla örtüştürüyoruz. Koşuya katılmak için istediğin yerden istediğiniz zaman katılabiliyorsunuz. Bizim de N Kolay da yapmak istediğimiz şey bu. İstanbul Maratonu ve N Kolay'ı biz bu şekilde örtüştürdük" dedi.

TAŞ: KALİTELİ VE BUTİK BİR MARATON OLACAK

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş da şunları söyledi:

"1979 yılında başlayan maraton macerası, 96 kişiyle başladı son yıllara 10 binlere ulaştı. Kitlesel olarak yapılan en büyük spor organizasyonu oldu. 10 binlerce sporseverlerin katıldığı spor organizasyonu oldu ama pandemi dolayısıyla sayı tekrar düştü. Önümüzdeki senelerde 100 binleri bulan bir hale gelir diye ümit ediyorum. Bu sene elit atletlerimiz olacak. Burada birinci olan Türk sporcu aynı zamanda Türkiye şampiyonu olmuş olacak. Yabancı ve Türk olarak elit sporcularımız yarışacağı, kaliteli, butik bir maraton olacak. Dünyada birçok maraton askıya alındı ertelendi, İstanbul Maratonu'nun yapılıyor olması, hiçbir ara verilmeden, pandemi de olsa yapılmış oldu. 8 Kasım'da da güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sporculara başarılar diliyorum."

