İstanbul Gençlik Oyunları 39 ilçeye yayılıyor

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın imzaladığı protokol ile 2022-2023 eğitim ve öğretin yılında 39 ilçe gençlerinin katılımıyla yapılacak.

Gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda yeni dönem için geri sayım başladı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği ve kıyasıya mücadele ettiği organizasyonun bu yıl İstanbul’un tamamında yapılması için hazırlıklar başladı. Organizasyonun 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 39 ilçe gençlerinin katılımıyla düzenlenmesi amacıyla Başakşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

“BİR YANDA MÜCADELE, DİĞER YANDA DOSTLUK”

Başakşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerle ilgili planlanan ya da hayata geçirilen her projenin kendisini hayli heyecanlandırdığını söyledi. İstanbul Gençlik Oyunları’nın artık İstanbul’un 39 ilçesinde yapılacağını ifade eden Başkan Yasin Kartoğlu, “5 sene önce başlayan Başakşehir Gençlik Oyunları’nın başarılı olması bize önderlik etmiş oldu. Kültür sanatın, sporun ve birçok branşın olduğu bu anlamlı projede gençlerimizin yer almasını istiyoruz. Bundan sonra da gençlerimiz için daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

39 İLÇENİN TAMAMINA YAYILACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da gençleri bütünleştiren İstanbul Gençlik Oyunları’nın yeni eğitim öğretim yılında yeniden başlayacağını belirtti. Başakşehir’deki spor kültürünün İstanbul’a yayılacağına dikkat çeken Yazıcı, “Geçen dönem Avrupa yakasında yapılan yarışmaları bu sene 39 ilçemizin tamamında yapacağız. Okulumuzun olduğu her yere, gencimizin olduğu her noktaya ulaşarak yapacağız. Belki de bir sonraki yarışmayı Türkiye genelinde yapacağız. Başakşehir’de çok ciddi spor alanları ve spor kültürü var. Biz de İstanbul’un her noktasında gençlerimize bu kültürü aşılayacağız” şeklinde konuştu.

HEDEF 150 BİN ÖĞRENCİ…

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı arasında imzalanan protokol kapsamında gençler 4 farklı kategoride kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk kategorilerindeki 26 branşta mücadele edecek. 39 ilçedeki okulların yer alacağı organizasyona 150 bin gencin katılması bekleniyor. İstanbul Gençlik Oyunları, geçen yıl Avrupa yakasındaki 25 ilçeden 100 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilmişti.