Son dakika! İstanbul'da deprem oldu. Bir çok küçük depremin ardından hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin 4.7 şiddetinde olduğu söyleniyor... Kandilli Rasathanesi twitter hesabından depremle ilgili açıklama yaptı. Saat 16:37'de gerçekleşen depremin 4.7 olduğu aktarıldı. Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir açıklama daha geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak güncellendi.

Kocaeli Üniversitesi Şerif Barış da HaberTürk TV'de yaprtığı açıklamada depremin 28 Eylül'de 5.7'lik depreme yakın bir noktada olduğunu ve 5.7'lik depreminin artçı depremi olabileceğini söyledi.





Deprem İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Deprem sırasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında yapılan küçük hareketler, bazen hayat kurtarıcı olabilir. Bu yüzden depreme maruz kalmadan önce bu uygulamaları iyice öğrenmek, hayatta kalma oranını ciddi derecede yüksek tutacaktır.

– Öncelikle sakin olmalı paniğe kapılmamalısınız. Depremin farkında olduğunuz anda hemen yakınınızda bulunanları da uyarmalısınız.

– Mümkün olduğunca kapı, pencere, balkon ve merdivenlerden uzak durmalısınız. Bu alanlar kolayca çökebilir ve size ciddi zararlar verebilir.

– Kendinize güvenli bir yer bulun ve başınızı koruyarak diz üstü bir şekilde çökün. Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz güvenli noktayı terk etmeyin.

– Beklemek üzere çökeceğiniz yer sağlam bir masa altı veya koltuk ve sağlam eşyaların hemen yanı olabilir. Bu sayede bir hayat üçgeni oluşturabilirsiniz.

– Sarsıntı geçtiğinde yerleşim yerinize en yakın toplanma alanına gitmelisiniz. Eğer binanız hasar aldıysa, geçici olarak barınma alanınızı değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

– Eğer dışarıda bulunuyorsanız veya dışarıya çıktıysanız kesinlikle hasarlı binaların yakınında olmamalısınız. Ayrıca elektrik direklerinden, köprülerden, ağaçlardan ve yıkılma tehlikesi olan nesnelerden uzak durun.

Son depremler?