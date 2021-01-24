İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)
Setler: 18-25, 18-25, 16-25
Süre: 83 dakika (24, 34, 25)