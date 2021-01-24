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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

24 Ocak 2021, Pazar 21:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emir Kaan Öztürk, Gökhan Çatal, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 18-25, 16-25

Süre: 83 dakika (24, 34, 25)


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