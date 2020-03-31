İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 49 ile 50 yaşlarındaki iki kadın hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kadınların Corona virüs nedeniyle bir süredir Tel Aviv yakınındaki hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18'e ulaştı.

Vaka sayısı 4 bin 831'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkede 136 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 831'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 83'ünün durumunun ağır olduğu, 163 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.