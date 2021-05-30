Real Madrid'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Süper Lig yolunda. Eflatun Beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir son dakika haberi okuyuculara servis edildi. Fenerbahçe'nin Marcelo transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.





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14 yılını Madrid'de geçirdi

Real Madrid'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, Roberto Carlos'un yerine Fluminense'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real Madrid'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

Ayrılığı kesinleşti gibi

Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, dün Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığı artık an meselesi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.

Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Sarı Lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı.







