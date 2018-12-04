Sevilla'nın oyuncuyu kiralık olarak göndermek istediğini söyleyen Espina, "Sevilla, Luis Muriel'i başka bir kulübe kiralamak istiyor. Birkaç kulübün de Muriel'e ilgisi var. İsteyen kulüplerden biri de Sporting Lizbon. Ancak Muriel Sevilla'da kalmak istiyor." dedi.

Sevilla'dan Muriel'e olan ilgisini açıklayan Espina, "Galatasaray ile Sevilla arasında resmi bir görüşme olmadı. Resmi olmayan yollarla kontakt kurulmuş olabilir. Galatasaray'ın ilgisi ortada. Galatasaray isterse ve oyuncuyu ikna ederse bu transfer gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

27 yaşındaki Kolombiyalı forvet geçen sezon başında İtalyan ekibi Sampdoria'dan Sevilla'ya 22 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu. Muriel bu sezon çıktığı toplam 16 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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