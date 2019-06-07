Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında heyecan Serbest Stil müsabakalarıyla devam ederken, bugün mindere çıkan 5 güreşçimizden üçü yarı finale yükselmeyi başardı. Ahmet DUMAN, Ömer Faruk ÇAYIR ve Feyzullah AKTÜRK rakiplerini yenerek isimlerini yarı finale yazdırdılar.

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Şampiyonasında

Serbest Stilde ;

57 kg Ahmet DUMAN ilk turda Polonyalı rakibi Adam Wiezner'i (10-0) sayı tuşuyla, Çeyrek Finalde Alman rakibi Niklas Stechele'i (11-0) sayı yendi. Güreşçimiz yarıfinalde Ukraynalı Kerim Kerymov ile karşılaşacak

97 kg Feyzullah AKTÜRK Bulgar rakibi Daniel Evtimov'u (11-0) sayı tuşuyla, Çeyrek Finalde Ukraynalı Danylo Stasıuk'u (9-0) yendi Güreşçimiz yarıfinalde Macar rakibi Artur Vegh ile karşılaşacak

70 kg Ömer Faruk ÇAYIR İspanyol rakibi Andres Vizcanio Pulido'yu (10-0) sayı tuşuyla ikinci turda Gürcü rakibi Otari Bagauri'yi de (8-5) ve Çeyrek Finalde de Rus asıllı İsrailli rakibi Raul Zarbaliev'i (13-8) yendi

Güreşçimiz yarıfinalde Moldovalı Vasile Diacon ile karşılaşacak

79 kg Ahmet Batuhan KIŞ Moldovalı rakibi İvan ICHIZLI'ya (4-2) öndeyken son dakikalarda verdiği puanlarla 8-4 yenildi

65 kg Ahmet Salim YİĞİT Fransız rakibi Ahmed Yezza'ya (6-2) mağlup oldu.