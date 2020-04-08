İspanya'da Corona virüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 15:18 Son Güncelleme:
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İspanya'da Corona virüs sebebiyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Ülkede, 2-6 Nisan'da görülen yeni tip koronavirüs hastalarında günlük ölüm sayısındaki düşüş durdu, dün ve bugün açıklanan rakamlarda yeniden artışa geçti.

İspanya'da dün 743 olarak açıklanan Kovid-19 hastalarındaki ölüm sayısı, bugün 757 olarak duyuruldu. Bu rakamla ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 555'e yükseldi.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 180 artışla toplamda 146 bin 690 oldu. 

Ülkede, günlük vaka sayılarının da son iki gündür yükselişte olması dikkati çekti.

İlk defa yoğun bakımdaki hasta sayısı açıklanmadı

Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının düne nazaran 4 bin 813 artışla 48 bin 21'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Özerk yönetimlerden veri akışında sorun olduğu belirtilerek, ilk defa yoğun bakımdaki hasta sayısı açıklanmadı. Bununla ilgili dün verilen rakam, 7 bin 69 hastanın yoğun bakımda olduğuydu.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 215 artışla 5 bin 586'ya çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 1 bin 981 artışla 42 bin 450 olarak açıklandı.


Mecliste OHAL'in uzatılmasıyla ilgili yarın oylama yapılacak

Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19'la mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali (OHAL) 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.


Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.


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