İspanya’da Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiği İspanya‘da, Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İspanya rakamlar hızla artmaya devam ediyor. İspanya’da son bir gün içinde 462 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam kayıpların sayısı, 1720’den 2182’ye yükseldi. Vaka sayısı da 28 bin 572’den 33 bin 89’a çıktı.