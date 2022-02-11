İspanya Kupası | Athletic Bilbao - Valencia maç sonucu: 1-1

İspanya Kupası yarı final ilk maçında Athletic Bilbao, Valencia'yı konuk etti. San Mames'te oynanan maçın 37. dakikasında öne geçen Bilbao, üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarının son anlarında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Valencia, 65. dakikada Hugo Duro ile eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki rövanş maçı, 2 Mart Çarşamba günü Mestalla'da oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında Real Betis, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti, 3 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.