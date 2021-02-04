Türk spor tarihi geçmişten günümüze pek çok başarılı sporcu yetiştirdi. Farklı branşlarda büyük başarılar göstererek kendilerini ispatlayan sporcular bir süre sonra kariyerlerini milli sporcu olarak da sürdürebiliyorlar. Bunun için sporcuların en iyiler arasında yer alması gerekir. Bazı sporcular ise kariyer süreçlerini yurt dışında da sürdürebilirler. Günümüzde futbol en çok tercih edilen spor branşı olarak ön plana çıkıyor. Futbolcular ise başarılı performanslar sergileyerek büyük takımlara transfer olabilirler. İsmail Köybaşı dikkat çeken futbolcular arasında yer almaktadır. Çaykur Rizespor futbol takımında oynayan İsmail Köybaşı aynı zamanda Türk Milli Takımı futbolcusu olarak da bilinmektedir.

İsmail Köybaşı nereli?

Futbol dünyasının başarılı isimlerinden olan İsmail Köybaşı 10 Temmuz 1989 yılında Hatay ilinde dünyaya gelmiştir. Sol bek mevkiinde oynayan İsmail Köybaşı İskenderunspor ile futbola adım atmıştır. Alt yapı kariyeri boyunca üç kulüpte forma giyme şansı bulan İsmail Köybaşı daha sonra ise profesyonel kariyerine Gaziantepspor futbol takımında devam etti. Bu süreçte kendini de oldukça geliştirdi.

İsmail Köybaşı kaç yaşında?

Son dönemin en başarılı futbolcuları arasında yer alan İsmail Köybaşı Türk Milli Takımındaki performansı ile de ön plana çıkıyor. Türkiye Milli Takımı sol bek mevkiinde oynayan İsmail Köybaşı 1,78 metre boyundadır. İsmail Köybaşı 10 Temmuz 1989 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. 31 Yaşında olan genç ve başarılı futbolcu İsmail Köybaşı futbola 16 yaşında adım attı. İskenderunspor futbol takımında futbol oynayan İsmail Köybaşı bu takımda yetişerek profesyonellik kazandı.

İsmail Köybaşı hangi takımlarda oynadı?

Başarılı futbolcu İsmail Köybaşı 2006 yılında 16 yaşındayken futbola başladı. İskenderunspor alt yapısında futbola başladı. Yeni İskenderunspor futbol takımında oynayan İsmail Köybaşı ardından Gaziantepspor'da futbol oynadı. İsmail Köybaşı Gaziantepspor'un PAF takımında çıkışa başladı. Köybaşı 18 Yaşında da A takımına yükseldi. İsmail Köybaşı 2006- 2007 sezonunda 10 numara pozisyonunda oyun kurucu oldu. Futbol yaşamında sol bek olarak devam eden İsmail Köybaşı Süper Lig'de başarılı savunmacılar arasında oldu. İsmail Köybaşı Beşikteş, Fenerbahçe , Granada ve Çaykur Rizespor futbol takımında oynadı.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Türk futbol tarihinin genç ve başarılı yetenekleri arasında yer alan İsmail Köybaşı Fenerbahçe'deki transferinin ardından 2019 yılında Granada futbol takımında top koşturdu. 2019- 2020 sezonunda Granada futbol takımında 4 maçta oynayan İsmail Köybaşı 2020 yılı itibari ile Çaykur Rizespor'da oynadı. Genç yetenek İsmail Köybaşı bu transfer ile 325 bin lira transfer ücreti kazandı.

İsmail Köybaşı Milli Takım Kariyeri

Çaykur Rizespor futbol takımında top koşturan İsmail Köybaşı bir defa U-19 ve iki kez de U-20 milli takımında futbol oynadı. İsmail Köybaşı altı defa U-20 futbol takımında ve 9 kez de genç milli takımında forma giydi. İsmail Köybaşı Türkiye A Milli Futbol Takımında 12 Ağustos 2009 tarihinde Ukrayna maçında ilk kez forma giydi. İsmail Köybaşı bu maçta 86. dakika itibari ile Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. İsmail Köybaşı milli takımdaki performansı ile de ön plana çıktı.

İsmail Köybaşı Futbol Kariyeri

Başarılı futbolcu İsmail Köybaşı Yeni İskenderunspor'daki kariyerinin ardından 2007-2008 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor'daki kariyerinin ardından İsmail Köybaşı 2009-2010 sezonunda Beşiktaş 'a transfer oldu. İlk sezonda toplam 16 maçta forma şansı bulan Köybaşı 1 gol ve 2 asist sahibi oldu. Başarılı futbolcu İsmail Köybaşı 2015- 2016 sezonuna kadar Beşiktaş'ta futbol oynadı. Hemen ardından ise 2016-2017 sezonunda Köybaşı Fenerbahçe'ye transfer oldu, 2020'de ise Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.