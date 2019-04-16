İsmail Kartal: Nasıl şampiyon olduğunuzu iyi biliyoruz

Kadıköy’de bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha geldi geçti. Ancak derbinin ardından karşılıklı söz düellosu sürüyor. Fatih Terim’in maçtan sonra söylediği “Kadıköy’de bizim güzel anılarımız var” sözlerine Başkan Vekili Semih Özsoy’dan sonra o dönem Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal’dan da cevap geldi. Tivibuspor’da bir programa katılan Kartal “O gün hangi şartlarda sizin nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz. Herkes de biliyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Bunun özeti bu. Sadece kurşunlanma değil. Kurşunlanmanın haricinde de o sene şampiyonluğu kaybettik” dedi.

Operasyon iması

Kartal “Bu işler böyle konuşulursa o zaman Erciyes, Akhisar ve Başakşehir maçını da izlesinler. Dört kırmızı kart gördük Başakşehir maçında. Erciyes maçında verilmeyen penaltımız, Akhisar maçında verilmeyen kırmızı kart... Geçmişe dönerek bir şeyleri geri getiremeyiz” çıkışında bulundu. Önceki günkü derbi sonrası “Galatasaray’ı belki de şampiyonluktan ettik” sözleri çok konuşulan teknik direktör Ersun Yanal da oyuncularına “Derbileri kaybetmiyoruz ama deplasmanda da kazanamıyoruz” diyerek Alanya maçında çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. (Türkiye Gazetesi)