İsmail Kartal: İyi mücadele ettik ama sonunu getiremedik

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı ve 24 puanla ateş hattında kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Böyle bir durumda diğer takımlar maça ne kadar hazırlanabildiyse kendilerinin de o kadar hazırlandığını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Karşılaşmanın 65. dakikasına kadar her şey bizim kontrolümüzdeydi. Planladığımız gibi öne de geçtik. İyi mücadele ettik, iyi pas yaptık, oyunda sakin kaldık. İkinci yarı 55. dakikada Skoda’nın pozisyonu gol olsa, ikinci golü bulsak maçı koparıp kazanabilirdik. Daha sonra Umar’ın sakatlığı oldu. Mecburi değişiklik yaptık. Yediğimiz golleri bu değişikliğe de bağlamıyorum. İki tane korner, duran top, bir penaltı takım birden bire oyuncular demoralize oldu. Duran toplar oyunun kırılma anıydı. Taraftarın verdiği sinerji ile Trabzonspor oyunu risk ederek üzerimize geldi. Oyuncularım iyi mücadele ediyor. Her hafta aynı şeyi yapıyoruz. İyi futbol oynuyoruz, ardından goller yiyoruz ve demoralize olup maçı kaybediyoruz. Bunları aşmamız gerekiyor."

Kartal, bununla ilgili oyuncularla görüşüp çalışma içerisinde olacaklarını vurgulayarak, "Rakibi tebrik edip önümüze bakıyoruz. Taraftarlarımız buraya kadar gelip bizi gerçekten çok iyi desteklediler, moral verdiler. Onları üzdük. Ümit vadeden bir oyun sergiledik, iyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum." yorumunu yaptı.